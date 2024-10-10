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Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення

Наталка Прудка
glavcom.ua
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Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
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фото: Depositphotos

З 1 жовтня діє знижений тариф на електроенергію для споживачів, які опалюють оселі електричними котлами

З 1 жовтня по 30 квітня 2025 року, тобто протягом опалювального сезону, діятиме знижений тариф на електроенергію для побутових споживачів, які проживають у житлових будинках, обладнаних в установленому порядку електричними опалювальними котлами.

Для цих споживачів буде тариф 2,64 грн/ кВт*год (з ПДВ), але за умови, що споживання електроенергії не перевищуватиме 2000 кВт*год на місяць (включно, за весь обсяг споживання). Якщо ж споживач використає понад 2000 кВт*год на місяць, тоді автоматично запрацює тариф  4,32 грн/ кВт*год (з ПДВ) за весь місячний обсяг споживання.

Раніше місячний ліміт для споживачів, домівки яких обладнані електричними установками та двозонними лічильниками (встановлений державним регулятором (НКРЕКП), становив 3000 кВт*год на місяць – цього обсягу вистачало для опалення електрикою будинку площею до 100 квадратних метрів.

«Главком» писав про те, що з 1 червня 2024 року Кабмін підвищив вартість електроенергії – був  запроваджений єдиний тариф на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт*год (з ПДВ). Відповідне рішення було ухвалене 31 травня постановою Кабінету міністрів №632.

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Теги: Кабмін НКРЕКП тарифи опалювальний сезон опалення

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