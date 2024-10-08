Хто писав китайсько-бразильський план миру? Український посол оцінив внесок причетних держав

Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни

Андрій Мельник: «Будь-яке врегулювання російсько-української війни за участю Бразилії… навряд чи матиме успіх»

Китайсько-бразильський «мирний» план, найімовірніше, написаний саме китайським, а не бразильським пером. Таку думку виразив посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю «Главкому».

Мельник зауважує, що йому «не хотілося б спекулювати», яким саме був внесок Бразилії у кінцевий варіант тексту. До того ж, Україна активно працює з місцевим експертним середовищем.

«Нещодавно мав зустріч з керівником одного з найбільших впливових think tanks у цій країні. Так от, він прямим текстом сказав, що внесок Бразилії у цей план був не більше 20%. Та й особливої ейфорії щодо цього документа у бразильському суспільстві не спостерігається. Багато хто дуже скептично дивиться на цей дрейф у бік Пекіна», – пояснив дипломат.

Оскільки з останньої редакції так званого бразильсько-китайського мирного плану щез пункт про недоторканість кордонів, Андрій Мельник наголосив, що такий підхід (Бразилії, – «Главком») для України є значним викликом.

«Він дуже розчаровує. На цю тему були дуже відверті розмови з бразильськими топдипломатами. Відповідь була така: згадки про територіальну цілісність серед шести пунктів їх плану немає, бо це нібито є само собою зрозумілим. Мовляв, ми ж не посилаємося постійно на конституцію, вона і так завжди діє. Якщо бути відвертим, то такий аргумент звучить не дуже непереконливо, м’яко кажучи», – підкреслив посол.

На думку Мельника, підхід Бразилії стосовно цього «мирного плану» видається йому «щонайменше дивним». Як зазначається, Бразилія стала п’ятою за розміром державою світу виключно завдяки міжнародному праву – угодам, які були укладені з усіма сусідами. І усі бразильці цим фактом неймовірно пишаються, розповів посол.

«Саме найбільш легендарний дипломат в історії Бразилії, Жозе да Сільва Параньос, будучи главою МЗС (1902-1912 рр.), зумів блискуче вирішити всі територіальні суперечки та оформити сучасні міжнародні кордони Бразилії. Іншими словами, саме міжнародне право є фундаментом територіальної цілісності Бразилії», – розповів Мельник.

Український дипломат наголошує, що враховуючи це, дуже «дивно чути», як сьогодні бразильці «філософствують про важливість чинника «легітимних» безпекових інтересів Москви».

«Окрім того, очевидним для нас є той факт, що будь-яке потенційне врегулювання за участю Бразилії, а ми цього не можемо виключати, навряд чи матиме успіх, допоки ця держава посилюватиме діалог виключно із однією стороною конфлікту, а саме державою-агресором Росією, а всі наші намагання встановити дійсно регулярний особистий контакт двох лідерів, забезпечити обмін візитами будуть і надалі відверто ігноруватися» – проінформував посол.

Мельник додав, що без налагодження і зміцнення взаємної довіри на найвищому рівні між Україною і Бразилією будь-які посередницькі прожекти будуть апріорі приречені на провал.

Нагадаємо, що посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.