Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося повернути з полону 95 українців

«Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так»

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 969-го дня війни звернувся до народу. Він подякував усім, завдяки кому став можливий останній обмін полоненими, а також розповів про нову військову допомогу від партнерів.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Передусім сьогодні вдячність нашій команді, яка займається обмінами, та всім українським воїнам – кожному підрозділу, – які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся всіма вами і дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону.

Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую всім, хто це забезпечує.

Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість із них – рядові та сержанти, 26 офіцерів. Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них «азовці». Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога.

І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей: військових і цивільних. Це дуже складний процес, але що більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, то швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх.

Дякую Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто залучений і хто допомагає. Також нашим партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі. Всі, хто захоплений Росією.

Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібно. Я вдячний Франції, Президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні переговори в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і в політиці, і заради нашої більшої стійкості – України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку Плану перемоги – пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення – бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир.

І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію: маємо цього тижня новий пакет підтримки – 260 мільйонів доларів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики. Відновлення зруйнованих обʼєктів і розбудова сучасної інфраструктури – це те, що потрібно саме зараз, перед зимою.

Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки: Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую!

Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників – санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. І треба значно більше тиску світу проти Росії в цьому напрямі. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор та, окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє та намагається убезпечити людей та країни.

І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки: підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою. Але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим.

Дякую всім, хто з Україною! Слава нашим людям! Слава Україні!»

Раніше президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією.

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це для ZMINA повідомив його батько.

Нагадаємо, сьогодні Координаційний штаб повідомив, що в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця.

Також стало відомо, що на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.