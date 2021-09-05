Як повернути гроші за зіпсовану на пошті посилку: інструкція від юриста

На що мають право українці, якщо їхня посилка пошкоджена або загублена

Як змусити пошту повернути гроші за зіпсовані при пересиланні замовлення

Українці скаржаться на те, що на пошті можуть зіпсувати посилку і неможливо домогтися компенсації. Однак рішення у цієї проблеми є. Куди звертатися і як домогтися відшкодування збитку, розповів юрист Юрій Білоус, пише РБК-Україна.

Жителі України хоча б раз у житті стикалися з проблемами при доставлянні товарів – зіпсовані товари, зниклі речі та навіть шахрайство. І часто в таких ситуаціях домогтися відшкодування збитку від поштового перевізника дуже складно або неможливо.

Однак юрист стверджує, що за законом поштового зв'язку клієнту повинні компенсувати втрачене.

«Якщо посилка пошкоджена або загублена, людина має право повернути 100% оголошеної вартості, штраф у розмірі 25% від суми посилки, а також гроші за саму пересилку», – коментує юрист Юрій Білоус.

Що для цього потрібно зробити:

Речі потрібно оцінювати відповідно до їх реальної вартості. Багато українців цього не роблять, щоб не платити комісію.

Потрібно звернутися в Держпродспоживслужбу, оскільки були порушені права споживача.

Також можна звернутися в поліцію, через те, що в більшості випадків є склад злочину.

«Зверніться письмово з проханням про відшкодування, адже це ваше право, передбачене правилами поштового зв'язку та Законом про поштовий зв'язок. Якщо хтось цілеспрямовано відкрив посилку і вкрав річ – це злочин – крадіжка, тобто кримінальна відповідальність! І обов'язок пошти – відшкодувати певну суму!», – зазначив Юрій Білоус.

Юрист радить в будь-якому випадку відразу ретельно перевіряти посилку у відділенні пошти. Якщо там чогось не вистачає – відразу фіксувати все на відео або фото, викликати начальника і просити скласти акт втраченого, і обов'язково зберегти чеки. Адже саме такі докази можуть вплинути на компенсацію.

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