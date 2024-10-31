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Південна Корея повідомила, чим «поділиться» Росія з КНДР в обмін на військових

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Південна Корея повідомила, чим «поділиться» Росія з КНДР в обмін на військових
Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців
фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

У Білому Домі заявили, що схожу домовленість Росія має з Іраном

Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен заявив, що в планах у Північної Кореї отримати передові технології, зокрема, в галузі ядерної зброї в Росії, в обмін на відправлення своїх військ для участі у війні проти України. Про це повідомляє CNN.

За словами Кім Ен Хена, це необхідно КНДР для вдосконалення міжконтинентальних балістичних ракет, ядерних підводних човнів і розвідувальних супутників.

У Білому Домі заявили, що схожу домовленість Росія має з Іраном – Тегеран надає Москві зброю та військову підтримку в обмін на технології з ядерних питань. Очільник Міноборони Південної Кореї зазначив, що він усе ж таки не вважає розміщення військ Північної Кореї збільшенням «ймовірності початку війни на Корейському півострові». Однак він заявив, що це все ж таки може призвести до «ескалації» в їхньому регіоні.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: росія Південна Корея Міноборони військові технології президент відео обмін

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