Експерти пояснили, що робити, якщо у супермаркетах порушують ваші права

Співробітники супермаркетів та магазинів не мають права змушувати покупців оплачувати пошкоджений чи розбитий товар – вони можуть лише зафіксувати факт пошкодження майна

Експерти з захисту прав споживачів наголошують, що якщо ви ненароком пошкодили товар у магазині, не варто панікувати та одразу діставати гаманець. Законодавство України стоїть на боці покупців у таких ситуаціях. Це пояснили експерти «Захисту прав споживачів».

Співробітники магазинів не мають права примушувати вас оплачувати товар, який ви випадково пошкодили. Вони можуть лише зафіксувати факт пошкодження. Це пов'язано з тим, що до моменту оплати товар належить магазину, а отже, ризик його випадкового пошкодження також лежить на магазині.

Якщо представники магазину все ж наполягають на вашій вині та вимагають компенсацію, пам'ятайте, що вони не мають права самостійно стягувати з вас кошти. Вину покупця може встановити лише суд. У разі конфліктної ситуації не соромтеся викликати поліцію для фіксації події та захисту своїх прав.

Експерти також нагадують про інші важливі аспекти прав споживачів

Касири зобов'язані приймати гроші будь-яких номіналів. Якщо касир відмовляється прийняти ваші гроші, посилаючись на відсутність здачі, це є порушенням ваших прав. Ви можете звернутися до керівництва магазину або скласти скаргу.

Пам'ятайте, що знання своїх прав допомагає уникнути неприємних ситуацій та захистити себе від неправомірних дій. Будьте уважними та обережними під час покупок, але не дозволяйте порушувати ваші права споживача!



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