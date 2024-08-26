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Експерти пояснили, що робити, якщо у супермаркетах порушують ваші права

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Експерти пояснили, що робити, якщо у супермаркетах порушують ваші права
У супермаркетах часто порушують права споживачів
фото з відкритих джерел

Співробітники супермаркетів та магазинів не мають права змушувати покупців оплачувати пошкоджений чи розбитий товар – вони можуть лише зафіксувати факт пошкодження майна

Експерти з захисту прав споживачів наголошують, що якщо ви ненароком пошкодили товар у магазині, не варто панікувати та одразу діставати гаманець. Законодавство України стоїть на боці покупців у таких ситуаціях. Це пояснили експерти «Захисту прав споживачів».

Співробітники магазинів не мають права примушувати вас оплачувати товар, який ви випадково пошкодили. Вони можуть лише зафіксувати факт пошкодження. Це пов'язано з тим, що до моменту оплати товар належить магазину, а отже, ризик його випадкового пошкодження також лежить на магазині.

Якщо представники магазину все ж наполягають на вашій вині та вимагають компенсацію, пам'ятайте, що вони не мають права самостійно стягувати з вас кошти. Вину покупця може встановити лише суд. У разі конфліктної ситуації не соромтеся викликати поліцію для фіксації події та захисту своїх прав.

Експерти також нагадують про інші важливі аспекти прав споживачів

  • Касири зобов'язані приймати гроші будь-яких номіналів. Якщо касир відмовляється прийняти ваші гроші, посилаючись на відсутність здачі, це є порушенням ваших прав. Ви можете звернутися до керівництва магазину або скласти скаргу.

Пам'ятайте, що знання своїх прав допомагає уникнути неприємних ситуацій та захистити себе від неправомірних дій. Будьте уважними та обережними під час покупок, але не дозволяйте порушувати ваші права споживача!
 
 Нагадаємо, прожитковий мінімум в Україні планується замінити спеціальної соціальною виплатою. Це має позитивно вплинути на всю соціальну систему та економіку. Про це повідомила міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону.

До слова, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.

Теги: гроші податки

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