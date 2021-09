ЄС продовжив санкції проти Росії

Посли країн Євросоюзу схвалили продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС дали «зелене світло» на продовження ще на шість місяців заборони видачі віз та замороження активів щодо 177 осіб і 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося сім років, а з 2014 року було додано більше імен», – написав Джозвяк.

EU ambs have now given green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. the sanctions are now 7 years old & more names have been added since 2014 #Russia #Crimea