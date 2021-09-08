  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЄС продовжив санкції проти Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Санкції продовжили ще на пів року - ЄС продовжив санкції проти Росії
    Санкції продовжили ще на пів року
    Фото з відкритих джерел

    Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі Євросоюзу

    Посли країн Євросоюзу схвалили продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «Посли ЄС дали «зелене світло» на продовження ще на шість місяців заборони видачі віз та замороження активів щодо 177 осіб і 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося сім років, а з 2014 року було додано більше імен», – написав Джозвяк.

    Він вказав у дописі 44 юридичних осіб, проте у коментарях зазначив, що помилився, і їх насправді 48, як і було раніше.

    Рішення ще має бути формально затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

    Санкції, що діють з 2014 року, передбачають обмеження на поїздки та заморожування активів в Євросоюзі. Під них потрапляють 177 осіб і 48 організацій.

    Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС збереже санкції проти Росії в силі до тих пір, поки не будуть реалізовані Мінські угоди. Він підкреслив, що контактує з президентом України Володимиром Зеленським з питання реалізації угод.

    Нагадаємо, що у липні Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовують за окупацію Криму.

    Теги: ЄС Крим Росія окупанти бойовики на Донбасі санкції війна окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС продовжив санкції проти Росії