ЄС продовжив санкції проти Росії

Санкції продовжили ще на пів року

Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі Євросоюзу

Посли країн Євросоюзу схвалили продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС дали «зелене світло» на продовження ще на шість місяців заборони видачі віз та замороження активів щодо 177 осіб і 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося сім років, а з 2014 року було додано більше імен», – написав Джозвяк.

EU ambs have now given green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. the sanctions are now 7 years old & more names have been added since 2014 #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 8, 2021

Він вказав у дописі 44 юридичних осіб, проте у коментарях зазначив, що помилився, і їх насправді 48, як і було раніше.

Рішення ще має бути формально затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності.

Санкції, що діють з 2014 року, передбачають обмеження на поїздки та заморожування активів в Євросоюзі. Під них потрапляють 177 осіб і 48 організацій.

Раніше глава Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС збереже санкції проти Росії в силі до тих пір, поки не будуть реалізовані Мінські угоди. Він підкреслив, що контактує з президентом України Володимиром Зеленським з питання реалізації угод.

Нагадаємо, що у липні Європейський союз затвердив продовження економічних санкцій проти Росії. Обмеження застосовують за окупацію Криму.