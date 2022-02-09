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    Дев'ята «пташка». США доставили нову партію військової допомоги (фото)

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    До Києва прибуло з США понад 80 тонн боєприпасів - Дев'ята «пташка». США доставили нову партію військової допомоги (фото)
    До Києва прибуло з США понад 80 тонн боєприпасів
    фото: oleksiireznikov / Twitter

    «Бориспіль» сьогодні вже прийняв другий вантажний літак військової допомоги для ЗСУ

    Сьогодні, 9 лютого, Сполучені Штати Америки доставили в Україну ще одну партію військової допомоги. Йдеться про 80 тонн боєприпасів для Збройних сил, повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

    «Дев'ята «пташка» під прапором США і другий вантажний літак військової допомоги для Збройних сил України, який сьогодні прийняв «Бориспіль». До Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів», – зазначив він.

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    Дев'ята «пташка». США доставили нову партію військової допомоги (фото)
    Дев'ята «пташка». США доставили нову партію військової допомоги (фото)
    Дев'ята «пташка». США доставили нову партію військової допомоги (фото)
    Дев'ята «пташка». США доставили нову партію військової допомоги (фото)
    фото: посольство США в Україні

    Раніше сьогодні стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

    Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

    5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

    Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

    Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

    Ще США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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    Теги: США ЗСУ міністр літак Україна Олексій Резніков озброєння
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    Дев'ята «пташка». США доставили нову партію військової допомоги (фото)