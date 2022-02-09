Дев'ята «пташка». США доставили нову партію військової допомоги (фото)

До Києва прибуло з США понад 80 тонн боєприпасів

«Бориспіль» сьогодні вже прийняв другий вантажний літак військової допомоги для ЗСУ

Сьогодні, 9 лютого, Сполучені Штати Америки доставили в Україну ще одну партію військової допомоги. Йдеться про 80 тонн боєприпасів для Збройних сил, повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

«Дев'ята «пташка» під прапором США і другий вантажний літак військової допомоги для Збройних сил України, який сьогодні прийняв «Бориспіль». До Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів», – зазначив він.

Раніше сьогодні стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Ще США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.