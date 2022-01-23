Експертка ВООЗ попередила про появу більш заразного штаму коронавірусу

Експертка ВООЗ Керкхове попередила про появу більш заразного штаму Covid-19, ніж «Омікрон»

Керкхове відзначила, що деякі інфіковані Covid люди - мають довгострокові наслідки, які фахівці досі достатньо не вивчили

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про появу нового штаму коронавірусу, який буде заразнішим, ніж «Омікрон». Про це заявила експертка організації Марія ван Керкхове під час виступу в ефірі програми «Наука за п'ять хвилин».

На думку Керкхове, чим більше циркулюється новий варіант вірусу, тим сильніше він змінюється.

«Безперечно, вони будуть більш заразними, оскільки їм потрібно перевершити варіанти, які циркулюють зараз», – пояснила експерт.

Вона додала, що штам буде здатний долати вплив імунітету.

Керкхове також закликала не вважати «Омікрон» слабким штамом Covid-19 через легший перебіг хвороби, ніж при зараженні «дельта»-варіантом.

За словами експерта ВООЗ, необхідно зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам й не допустити перевантаження системи охорони здоров’я.

Також Керкхове відзначила, що деякі інфіковані Covid люди - мають довгострокові наслідки, які фахівці досі достатньо не вивчили.

До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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