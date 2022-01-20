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    Елітні пенсіонери. Політик розповів про розміри пенсій для обраних

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    Середня пенсія судді в Україні наразі становить понад 90 тис. грн - Елітні пенсіонери. Політик розповів про розміри пенсій для обраних
    Середня пенсія судді в Україні наразі становить понад 90 тис. грн
    фото з відкритих джерел

    На думку Миколи Томенка, чинна система пенсійного забезпечення фактично поділяє українців на два сорти

    В той час, коли мінімальна пенсія в Україні становить 1934 грн, а середня – 3944 грн, в Україні є верства пенсіонерів, що отримує пенсійні виплати в десятки разів більші за ці показники. На це у своєму блозі звернув увагу колишній народний депутат, лідер політичної партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко.

    Політик наголосив, що с 1 січня середня пенсія судді в Україні збільшилася із 67 961 до 90 822 грн. Таким чином наразі вона у 45 разів більша за мінімальну пенсію та в 23 рази перевищує середню.

    На думку Томенка, такий фактичний поділ українських пенсіонерів на два сорти, як мінімум, прямо суперечить змісту та приписам соціальної держави, яка проголошена статтею 1 Конституції України.

    «Нагадаю, що елітні пенсії суддів були закріплено в Законі «Про судоустрій і статус суддів» від 2010 року, де було закріплено розмір довічного грошового утримання в сумі 80% суддівської винагороди», – зазначив Микола Томенко.

    Політик нагадав, що суттєвим кроком до узаконення елітних пенсій стало ухвалення змін до Конституції України від 2 червня 2016 року, де в статті 130 було передбачено, що «Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій».

    Раніше повідомлялося, що в Україні з січня 2021-го до січня 2022-го середня пенсія судді злетіла з 67, 9 тис. до 90,8 тис. грн, або на 22,8 тис. грн. Водночас, простим українцям, які отримують виплати за віком, пенсію підвищили за рік із 3538 до 3944 грн.

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    Теги: економіка депутат Микола Томенко пенсія
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    Елітні пенсіонери. Політик розповів про розміри пенсій для обраних