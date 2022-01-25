Виплату пенсії можуть скасувати: у Пенсійному фонді назвали причини

У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть скасувати виплату пенсії

Проблемою можуть стати помилки у документах, неподання необхідних відомостей у встановлений термін, виїзд за кордон

Щороку певна кількість українських пенсіонерів залишається без пенсійних виплат. Так відбувається через обов’язкову перевірку (верифікацію). Про це йдеться в законі про «Обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування», пише портал «На пенсії».

Перевірку здійснюють відразу кілька установ – Пенсійний фонд, Мінфін і Мінсоцполітики.

За результатами такої верифікації пенсіонеру можуть скасувати виплату або навіть відібрати вже нараховані кошти.

Відповідно до базового закону про пенсійне страхування, причиною призупинити/припинити виплати є:

якщо є помилка в прізвищі;

якщо виплати отримували за сфальсифікованими документами;

якщо пенсіонер деякий час жив за кордоном;

якщо не отримував пенсію протягом 6 місяців;

якщо пенсіонер є переселенцем і змінив місце проживання. Зазначається, що виплата пенсії припиняється на весь період проживання за кордоном.

До слова, 31 грудня Антимонопольний комітет України оштрафував державний Ощадбанк за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Йдеться про зловживання банком його монопольним становищем під час участі у проєкті «Муніципальна картка «Картка киянина».

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