Бойовик «ЛНР» приїхав оформити українську пенсію і потрапив до СБУ

За даними слідства, підозрюваний у 2015 році приєднався до лав бойовиків на Лугаанщині

Служба безпеки України повідомила про затримання у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань угруповання «ЛНР».

«Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії. Встановлено, що він входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районах Луганська і траси Бахмутка. За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд. Згодом зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали «даниною» своїх підлеглих. Потім він переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини», – йдеться в повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за статтею «участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань», повідомили в СБУ.

Чи визнає свою провину затриманий, в СБУ не повідомляють.

Минулого тижня СБУ повідомила, що колишній зек, який скоїв вбивство у Росії, «замінував» весь Мелітополь.

Також СБУ пояснила, чому активізувались «анонімні терористи». У Службі безпеки України вчергове заявили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія.

Нагадаємо, що Верховна Рада готує закриту зустріч через російську загрозу.

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