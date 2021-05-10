В ЄС можуть заборонити готівкові розрахунки більше 10 тисяч євро

Зміни до законодавства про боротьбу з відмиванням коштів Єврокомісія планує представити у липні

Євросоюз бореться з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом

Єврокомісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму у понад 10 тисяч євро в рамках боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомила комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.

«Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить», – пояснила єврокомісарка.

Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні.

Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

Про наміри створити новий панєвропейський регулятор та підготувати єдині для усіх членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів Єврокомісія заявила рік тому.

До слова, раніше сьогодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відзначив покращення відносин між ЄС та США, у той час як відносини з Росією не поліпшуються.



