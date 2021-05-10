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    В ЄС можуть заборонити готівкові розрахунки більше 10 тисяч євро

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    Зміни до законодавства про боротьбу з відмиванням коштів Єврокомісія планує представити у липні - В ЄС можуть заборонити готівкові розрахунки більше 10 тисяч євро
    Зміни до законодавства про боротьбу з відмиванням коштів Єврокомісія планує представити у липні
    Фото з відкритих джерел

    Євросоюз бореться з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом

    Єврокомісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму у понад 10 тисяч євро в рамках боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомила комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.

    «Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить», – пояснила єврокомісарка.

    Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні.

    Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

    Про наміри створити новий панєвропейський регулятор та підготувати єдині для усіх членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів Єврокомісія заявила рік тому.

    До слова, раніше сьогодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відзначив покращення відносин між ЄС та США, у той час як відносини з Росією не поліпшуються.

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    Теги: ЄС Єврокомісія гроші фінанси
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