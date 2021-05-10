На відміну від РФ. В Євросоюзі відзначають значне покращення відносин зі США

Сьогодні в Брюсселі пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відзначив покращення відносин між ЄС та США, у той час як відносини з Росією не поліпшуються. Про це він заявив у понеділок в Брюсселі, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу.

«Багато що змінилося у наших відносинах зі Сполученими Штатами. Зараз ми на шляху побудови міцного партнерства… В цілому, особливо після зустрічі G7, стало очевидно, що зараз у нас значно кращі відносини з США. На противагу цьому - ми будемо говорити про Росію, де ситуація не покращується», – сказав Боррель.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в понеділок в Брюсселі, щоб обговорити трансатлантичні відносини та Західні Балкани. Очікується, що спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі приєднається до зустрічі за допомогою відеоконференції.

Міністри також проаналізують останні міжнародні події, в тому числі ситуацію в Афганістані після оголошення про виведення військ США, відносини з Росією, стан переговорів щодо Спільному всеосяжного плану дій у Відні та інші теми.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі 10 травня не ухвалюватимуть жодних рішень щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких – віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.