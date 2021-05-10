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    Думки вголос

    Об’єднана Європа – найамбітніший та найуспішніший інтеграційний проєкт, і Україна буде членом ЄС

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    •  glavcom.ua
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    Об’єднана Європа – найамбітніший та найуспішніший інтеграційний проєкт, і Україна буде членом ЄС

    Якщо десь на політичній мапі Європи сьогодні і є найбільші єврооптимісти, то це точно в Україні

    Вітаю усіх з Днем Європи. Проєкт Об’єднаної Європи був і залишається найамбітнішим та найуспішнішим в історії інтеграційним проєктом. Його ідеали та цінності надихнули і нас, українців, до внутрішніх суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень.

    Як п’ятий Президент мав честь від імені українського народу зробити кілька важливих кроків на шляху до європейського майбутнього. Підписано та розпочато реалізацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, включно із поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Ми вибороли безвізовий режим. Розпочали масштабні секторальні інтеграційні проєкти. Курс на членство в ЄС та НАТО закріплено в Конституції.

    Якщо десь на політичній мапі Європи сьогодні і є найбільші єврооптимісти, то це точно в Україні. Саме тут і зараз відбувається запекла боротьба за майбутнє Об’єднаної Європи. Як у справі відсічі неоімперським агресивним амбіціям Кремля. Так і на фронті внутрішніх перетворень.

    Цьогорічне відзначення Дня Європи має додаткове символічне значення: розпочинається загальноєвропейська дискусія про майбутнє Об’єднаної Європи. Активним учасником цього процесу має стати і Україна. А висновок лише один: Україна буде членом Європейського Союзу!

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: безвізовий режим ЄС НАТО Європа Україна президент
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