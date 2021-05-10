Переоформлення субсидій за новими правилами: кого змусять повернути гроші

Позбавити субсидії можуть за поїздки за кордон

В Україні з 1 травня всі одержувачі субсидій повинні переоформити допомогу на оплату комунальних послуг. При цьому та частина українців, яка вже отримала субсидію і при цьому вказала неправдиву інформацію в декларації або знову подасть неправильні дані і отримає з їх допомогою кошти, повинні будуть повернути гроші в бюджет.

Тепер субсидію будуть відбирати за наявність банківського депозиту на суму понад 56 тис. грн (понад 25 прожиткових мінімумів).

При цьому в Україні діє закон про банківську таємницю, тобто інформація про депозити повинна бути закритою для третіх осіб, пояснює глава комітету економістів України Андрій Новак. Тому він вважає ініціативу Кабміну не тільки антисоціальною, але й нелегітимною з погляду права.

Також туди належать громадяни, які купували валюту, товари або послуги на 50 тис. грн. «Ми виявили, що за минулий рік 830 одержувачів субсидій купили валюти на 139,9 млн грн», – зазначає заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Позбавити субсидії можуть за поїздки за кордон. Деталей по цьому пункту поки немає, а він насторожує чи не найбільше, зазначає ексміністр соціальної політики України Андрій Рева. «У нас же є державна програма – лікування за кордоном дітей. Зокрема трансплантація. І що, якщо сім'я поїхала, вона не потребує субсидії?» – говорить Рева.

Також уряд скасував комісії, які дозволяли призначати субсидії в окремих випадках. За підрахунками ексміністра, лише у Вінницькій області в цей опалювальний сезон із 36 тис. субсидій через спецкомісії призначили 19 тис. Тобто якби комісій не було, всі ці сім'ї отримали б відмову, але в Кабміні запевняють, що комісії все одно нічого не вирішують.

Джерело: Обозреватель