У деяких громадах можуть з'явитись ТЕЦ, які працюватимуть на смітті

Наразі вже є дві громади, які найбільше підготовлені до побудови ТЕЦ на смітті

Сміття, яке не можна переробити, Україна хоче спалювати на ТЕЦ

В Україні можуть з’явитись теплоелектроцентралі, які використовуватимуть як пальне перероблене сміття. Наразі обирають громади для будівництва. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що головними критеріями відбору громад є подібна кількість населення та наявність сміттєпереробки.

«Громади, де планується побудова – відбирають. Обиратимуть ті, де орієнтовно подібна кількість населення. Це дасть змогу створити типовий проєкт станції, потужність якої зможе забезпечити теплом відносно однакову частину населення в обраних громадах», – йдеться в повідомленні.

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин розповів, що наразі вже є дві громади, які найбільше підготовлені до побудови ТЕЦ: вони вже працюють над будівництвом сміттєпереробних заводів.

«Важливо, аби здійснювалась переробка сміття в громаді, а те, що переробити не можна – йтиме на спалення, аби забезпечувати громаду теплом через майбутню ТЕЦ», – додав він.

Поки не зазначаються назви громад чи їхнє географічне розташування.

Днями Сухомлин зустрічався з послом Фінляндії в Україні Тарʼєю Фернандес та головним спеціалістом з питань торгівлі та відбудови Хенрі Рііхімякі, які підтримали проєкт. Також розробку підтримали посольства Великої Британії в Україні та Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC).

Нагадаємо, минулий рік видався для енергетики України найтяжчим з початку повномасштабного вторгнення, тому що у 2022-2023 роках Росія починала масовані удари з жовтня, а в 2024-му вони почалися у березні і тривали цілий рік.

РФ використовує усі наявні види зброї, і якщо раніше це були міксовані ракетно-дронові атаки, то зараз БпЛА щоночі атакують енергосистему.