«Енергетична криза». ЄС закликає Придністров’я прийняти допомогу Молдови

Прем’єр-міністр Молдови звинуватив РФ у створенні протистояння і сказав, що вона провокує енергетичну й безпекову кризу

Уряд Молдови запропонував Придністров’ю енергетичну та гуманітарну допомогу, але тамтешня влада не прийняла її

Європейська комісія заявила, що влада сепаратистського регіону Молдови Придністров’я має припинити обмежувати пропозиції альтернативних джерел газу після того, як російський «Газпром» зупинив поставки. Про це повідомляє Politico.

За даними Єврокомісії, уряд Молдови запропонував Придністров’ю енергетичну та гуманітарну допомогу, але тамтешня влада не прийняла її.

«Ми заохочуємо Тирасполь співпрацювати з Кишиневом для вирішення ситуації в інтересах місцевого населення», – наголосила речниця Комісії у закордонних справах Аніта Хіппер.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив Москву в створенні протистояння і сказав, що вона провокує енергетичну й безпекову кризу в регіоні. «Вони припинили постачання газу на ті території, які вони контролюють, зокрема через те, що вони незаконно розмістили там військові частини і не дозволяють нікому допомагати регіону», – пояснив він.

У молдовському уряді переконані, що Москва відмовилася експортувати природний газ до Придністров’я доступними альтернативними маршрутами, щоб посилити напруженість перед парламентськими виборами у Молдові.

Дорін Речан вважає, що енергетична криза може зрештою призвести до кінця самопроголошеної незалежності Придністровʼя.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Раніше стало відомо, що всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, для промислового сектору немає енергетичного ресурсу.

До слова, Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

Як повідомлялося, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Компанія «Молдовагаз» надіслала офіційну пропозицію керівництву придністровського «Тираспольтрансгазу». Молдовська компанія пропонує надати технічну та комерційну підтримку для організації закупівель газу для Придністров'я.