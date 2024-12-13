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Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК
Енергетики розпочали усунення наслідків атаки
фото з відкритих джерел

Росіяни пошкодили обладнання ТЕС

Сьогодні, 13 грудня, Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомляє ДТЕК.

Як зазначає пресслужба, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання», – йдеться в повідомленні.

Енергетики наголошують, що РФ цього року вже удванадцяте масовано атакувала українську енергетику. Сьогоднішній масований обстріл став девʼятим на енергетичні підприємства компанії.

Нагадаємо, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українські йенергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

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Теги: обстріл енергетика ДТЕК електроенергія ТЕС

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