Для української енергосистеми 2024 рік був найскладнішим – міністр енергетики Галущенко

Руйнування у 2024 році були набагато більшими, ніж у попередні роки

Минулий рік видався для енергетики України найтяжчим з початку повномасштабного вторгнення, тому що у 2022-2023 роках Росія починала масовані удари з жовтня, а в 2024-му вони почалися у березні і тривали цілий рік. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у ефірі телемарафону.

За його словами, РФ використовує усі наявні види зброї, і якщо раніше це були міксовані ракетно-дронові атаки, то зараз БпЛА щоночі атакують енергосистему.

«Змінився сам характер та складність ударів, зброя, яка використовується. Тому це справді найскладніший рік з погляду енергосистеми», – зазначив Галущенко.

Міністр наголосив, що кардинально змінилася сама тактика цих атак. РФ використовує усі наявні види зброї, і якщо раніше це були міксовані ракетно-дронові атаки, то зараз БпЛА щоночі атакують енергосистему.

«Якщо говорити про масовані удари – це переважно застосування всіх видів ракет, які є на озброєнні, плюс для ударів по енергетиці вони використовують ракети з касетною частиною, що завдає набагато більшої шкоди і потребує більше часу на відновлення», – додав міністр Галущенко.

Нагадаємо, що минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло майже 30 тисячам родин у 33 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.