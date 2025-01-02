Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Для української енергосистеми 2024 рік був найскладнішим – міністр енергетики Галущенко

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Для української енергосистеми 2024 рік був найскладнішим – міністр енергетики Галущенко
Галущенко: БпЛА щоночі атакують енергосистему
фото: УНІАН

Руйнування у 2024 році були набагато більшими, ніж у попередні роки

Минулий рік видався для енергетики України найтяжчим з початку повномасштабного вторгнення, тому що у 2022-2023 роках Росія починала масовані удари з жовтня, а в 2024-му вони почалися у березні і тривали цілий рік. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у ефірі телемарафону.

За його словами, РФ використовує усі наявні види зброї, і якщо раніше це були міксовані ракетно-дронові атаки, то зараз БпЛА щоночі атакують енергосистему.

«Змінився сам характер та складність ударів, зброя, яка використовується. Тому це справді найскладніший рік з погляду енергосистеми», – зазначив Галущенко.

Міністр наголосив, що кардинально змінилася сама тактика цих атак. РФ використовує усі наявні види зброї, і якщо раніше це були міксовані ракетно-дронові атаки, то зараз БпЛА щоночі атакують енергосистему.

«Якщо говорити про масовані удари – це переважно застосування всіх видів ракет, які є на озброєнні, плюс для ударів по енергетиці вони використовують ракети з касетною частиною, що завдає набагато більшої шкоди і потребує більше часу на відновлення», – додав міністр Галущенко.

Нагадаємо, що минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло майже 30 тисячам родин у 33 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Читайте також:

Теги: енергетика міністр Герман Галущенко ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Для української енергосистеми 2024 рік був найскладнішим – міністр енергетики Галущенко
Для української енергосистеми 2024 рік був найскладнішим – міністр енергетики Галущенко
«Це гарна новина». Генеральний директор Yasno назвав знакову подію для України
«Це гарна новина». Генеральний директор Yasno назвав знакову подію для України
Україна ввійшла в новий рік з рекордними коштами на рахунках
Україна ввійшла в новий рік з рекордними коштами на рахунках
Історична подія. Україна зупинила транзит російського газу
Історична подія. Україна зупинила транзит російського газу
Президент «Укрметалургпрому» описав наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Президент «Укрметалургпрому» описав наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
Голова НБУ зробив заяву щодо золотовалютних резервів на 2025 рік
Голова НБУ зробив заяву щодо золотовалютних резервів на 2025 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами
11K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
5142
У Києві знято головний прапор України: причина

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua