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Україна зможе побудувати 4 ГВт вітроенергетики до 2030 року при вирішенні боргової кризи – інвестори

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Україна зможе побудувати 4 ГВт вітроенергетики до 2030 року при вирішенні боргової кризи – інвестори
Борги України перед виробниками зеленої енергії почали наростати у 2019 році і у кінці 2024 року досягли 35 млрд грн
фото: depositphotos.com

Подолання боргової кризи на енергоринку дозволить Україні побудувати 4 ГВт вітростанцій до 2030 року – інвестори

Подолання боргової кризи на ринку електроенергії дозволить Україні побудувати 4 ГВт вітростанцій до 2030 року і таким чином виконати Національний план дій з відновлюваної енергетики. Про це у ході пресконференції заявив Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації.

«Ринок вітроенергетики готовий виконати Національний план», – сказав він, уточнюючи, що інвестори вже мають портфель проєктів загальною потужністю 4 ГВт для початку будівництва вже найближчим часом.

Водночас Конеченков підкреслив, що на заваді реалізації цієї стратегічної для держави мети може стати боргова проблема, коли інвестори не отримали оплату за раніше згенеровану електроенергію. Голова правління УВЕА зазначив, що борги перед виробниками зеленої енергії почали наростати у 2019 році і у кінці 2024 року досягли 35 млрд грн.

На його думку, держава вже зробила невеликий рух до того, щоб цю проблему вирішити – а саме Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тариф на передачу для «Укренерго», який дозволить не прирощувати нові борги перед виробниками у 2025 році.

На думку експертів, Україні для швидкої розбудови розподіленої енергетики необхідно якнайшвидше почати вирішення проблеми боргів перед інвесторами у зелену енергетику, які перевищують 34 млрд грн.

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Теги: енергетика НКРЕКП ринок електроенергія держава Укренерго

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