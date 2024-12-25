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На Вінниччині пошкоджено об‘єкт енергетики після атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Вінниччині пошкоджено об‘єкт енергетики після атаки РФ
Енергетики працюють над відновленням пошкоджених енергооб'єктів
фото з відкритих джерел

Ворог випустив по Україні понад 70 ракет та сотню дронів

На Вінниччині внаслідок масованої атаки по всій Україні було пошкоджено об‘єкт енергетики. Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна.

Як відомо, ворог знову бив ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України.

«Станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені. Дякую усім службам за оперативність», – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як наголосив президент України Володимир Зеленський, росіяни випустили понад 70 ракет по Україні. Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», – каже він.

Як наголосив Зеленський, за попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

Теги: електроенергія обстріл окупанти Вінниччина енергетика дрон ракета

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