Українська енергетика знову під масованим ударом РФ

Ворог вчергове атакує енергетичну систему України

Російські війська знову масовано атакують українську енергетику. Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко.

«Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми», – написав він.

Як наголосив міністр, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

Нагадаємо, у звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.