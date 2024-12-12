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Регулятор повинен негайно змінити прайс-кепи для уникнення дефіциту електроенергії – депутатка

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Регулятор повинен негайно змінити прайс-кепи для уникнення дефіциту електроенергії – депутатка
фото з відкритих джерел

НКРЕКП має невідкладно вирішити питання граничних цін заради енергетичної безпеки України – Вікторія Гриб

Поточні граничні ціни на електроенергію (прайс-кепи) створюють серйозні перешкоди для енергетичної безпеки України. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

Вона детально розкрила негативні наслідки збереження існуючих цінових обмежень.

«Якщо в нас є прайс-кепи і імпортерам невигідно нам імпортувати електричну енергію, то вони не будуть цього робити. А аварійна допомога коштує набагато дорожче. І аварійної допомоги нам може взагалі не бути надано, якщо її не буде», – пояснила депутатка.

Вона також наголосила на необхідності відповідати європейським стандартам: «Якщо ми хочемо дійсно в Європейський союз, то нам необхідно відповідати всім тим правилам, які в них є. І от таких прайс-кепів, які є в нас, в них немає. Прайс-кепи в нас значно дешевші».

Депутатка також зазначила, що ціни на електроенергію для українських споживачів не зростуть. Різницю компенсуватимуть «Енергоатом» і «Укргідроенерго» у рамках виконання спеціальних обов’язків.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження. На їхню думку, прайс-кепи є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.

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Теги: НКРЕКП електроенергія Вікторія Гриб обмеження

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