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    Економіка та фінанси

    В Україні перейменують пункти прийому готівки

    • Розсилка
    В Україні перейменують пункти прийому готівки

    Наразі фінансові структури приймають не тільки готівку, але й безготівкові платежі від українців

    Національний банк вирішив перейменувати «Пункти прийому готівки» в «Пункти надання фінансових послуг». Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    У чому формальна зміна покликана уточнити суть діяльності фінкомпаній, комерційних агентів банків та поштових операторів, які мають дозвіл від регулятора брати гроші у людей для їх подальшого переказу, пояснюють у пресслужбі відомства. Адже насправді такі структури приймають не тільки готівку, але й безготівкові платежі від українців.

    Відповідні зміни закріплені постановою №98 від 22 липня 2019 року, яка набирає чинності 30 липня.

    Тим же документом Нацбанк вніс у перелік юросіб, які можуть приймати платежі у людей з метою подальшого їх переказу, поштових операторів. Зрозуміло, за умови, що вони попередньо отримають ліцензію регулятора на переведення гривневих коштів без відкриття рахунку.

    До слова, у поштових відділеннях державної «Укрпошти»  встановили 5 тисяч терміналів для здійснення безготівкового розрахунку. Термінали встановлювали у відділеннях, які розташовані у населених пунктах, де проживає понад 2 тисячі осіб.

     

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