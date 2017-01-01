В Україні презентували посібник з аналізу е-декларацій

Посібник зокрема містить інформацію про типи е-декларацій, відповідну законодавчу базу, рекомендації щодо перевірки декларацій

Громадська організація «Антикорупційний штаб» презентувала посібник для громадських активістів та журналістів «Аналіз електронних декларацій». Про це йдеться на сайті Кризового медіацентру. Посібник містить інформацію про відповідну законодавчу базу, типи е-декларацій, рекомендації щодо перевірки декларацій,



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Презентація посібника «Аналіз електронних декларацій»

Посібник зокрема містить інформацію про типи е-декларацій, відповідну законодавчу базу, рекомендації щодо перевірки декларацій

Громадська організація «Антикорупційний штаб» презентувала посібник для громадських активістів та журналістів «Аналіз електронних декларацій». Про це йдеться на сайті Кризового медіацентру.

Посібник містить інформацію про відповідну законодавчу базу, типи е-декларацій, рекомендації щодо перевірки декларацій, відповідальність за знайдені у деклараціях порушення та процедуру подання скарг до правоохоронних органів.

«Ми вирішили підготували такий посібник, щоб розвивати спроможність громадських організацій та журналістів перевіряти декларації, виявляти певні ризики, ознаки правопорушень та повідомляти про це правоохоронні та інші відповідальні контролюючі органи», — розповів автор посібника, аналітик ГО «Антикорупційний штаб» Антон Марчук, під час презентації посібника в Українському кризовому медіа-центрі.

На сьогодні у реєстрі електронних декларацій — понад 1,5 мільйона декларацій. Серед них — більше 150 тисяч декларацій осіб, які займають відповідальні та особливо відповідальні посади. Таких декларантів Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має перевіряти в першу чергу. «Станом на кінець листопада цього року, НАЗК завершило лише 113 повних перевірок е-декларацій, з яких лише у 7 було виявлено декларування недостовірної інформації. У жодній декларації не було виявлено ознак незаконного збагачення», — розповів Антон Марчук.

Відповідно до власних перевірок «Антикорупційного штабу», близько 30 декларацій мають ознаки незаконного збагачення та містять недостовірну інформацію. За результатами перевірок і звернень активістів вже відкрито більше 10 кримінальних впроваджень. «Враховуючи ризики для антикорупційної реформи в Україні, низьку якість моніторингу декларацій від НАЗК та пам’ятаючи про міжнародний інтерес до цього питання, цей посібник може допомогти залучити більше людей, активістів, студентів, журналістів-розслідувачів та звичайних громадян до процесу моніторингу та перевірки електронних декларацій», — зазначив Олександр Калітенко, експерт з аналізу політики Transparency International Ukraine.