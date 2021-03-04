В Україні проведено перерахунок пенсій: скільки осіб отримали доплати

Мінімальний розмір підвищення становить 100 грн

З 1 березня 2021 року Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій. Це передбачено частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Мінімальний розмір підвищення становить 100 грн.

Також особам, які одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та які мають необхідний страховий стаж (35 роки для чоловіків, 30 років для жінок) встановлено доплату.

Розмір їх пенсійної виплати з 1 березня не може бути нижчим за 2200 гривень.

Перерахунок виплат проведено 9,76 млн пенсіонерів. Із перерахованих пенсій розмір виплат підвищено 7,91 млн пенсіонерів.

Найбільша кількість пенсіонерів (46,3%) отримали підвищення на 100 грн. Виплати для 31,8% пенсіонерів зросли від 100 до 400 грн. Доплату в понад 1 тис. грн отримали 3,3% пенсіонерів.

Результати проведення перерахунку пенсій

Нагадаємо, з 1 березня в Україні перерахували мінімальну пенсію для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, на 100 грн

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