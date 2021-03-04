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    Економіка та фінанси

    Українцям підняли мінімальні пенсії: кого торкнеться підвищення

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    Українцям підняли мінімальні пенсії: кого торкнеться підвищення

    Індексація пенсій, яка розпочалася 1 березня, обійде стороною понад 3 млн осіб

    З 1 березня в Україні перерахували мінімальну пенсію для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, на 100 грн.

    Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики. Ті пенсіонери, які мають 30 років стажу (для жінок) і 35 років стажу (для чоловіків), до 1 березня 2021-го отримували гарантований розмір пенсії в 2100 грн (або більше), а з 1 березня їхня виплата не може бути меншою за 2200 грн.

    Як зазначили у відомстві, таке нововведення дозволить підвищити виплати для тих українців, які за законом не мають права на березневу індексацію і традиційно отримують низькі виплати. Так, індексація на 11% зачепить тільки тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за такими законами:

    • «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (у зв'язку з віком за загальними правилами);
    • «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (військові);
    • «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (чорнобильці).

    Додамо, загальна індексація не зачепить понад 3 млн осіб. Мінімальна виплата становитиме 100 грн, а середня – 308 грн.

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    Теги: пенсіонери пенсія страхування стаж
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