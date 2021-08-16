В Україні вартість дині зросла на третину: скільки вона коштує

Цьогоріч вартість дині в середньому на 23% більша, ніж в аналогічний період минулого року

За тиждень в Україні ціни на диню зросли на 33%. Основними факторами зростання цін в даному сегменті стало сезонне скорочення пропозиції цієї продукції, а також досить активний попит з боку споживачів. Про це повідомляє EastFruit.

«У більшості господарств південного регіону практично завершилося збирання ранніх сортів дині, водночас збір пізніх сортів фермери планують почати в кінці серпня. Крім того, у багатьох виробників виникли проблеми з якістю динь через несприятливі погодні умови», – йдеться в повідомленні.

Цьогоріч вартість дині в середньому на 23% більша, ніж в аналогічний період минулого року. На думку галузевих фахівців, така істотна цінова різниця пов'язана, перш за все, зі скороченням виробництва баштанних через несприятливі погодні умови.

Наразі на українських ринках за кілограм української дині просять в середньому 16 гривень. Такі ж ціни можна знайти і в супермаркетах. Водночас за диню з Узбекістану доведеться платити більше: її вартість стартує від 26 грн.

Нагадаємо, ціни на мед цього року значно зросли – на 50-100 грн за кілограм продукту. Наразі за літр меду фермери просять в середньому від 170 до 250 грн/літр. У магазинах за солодкий продукт доведеться платити ще більше.

У суботу, 14 серпня, баржа з херсонськими кавунами вирушила до Києва. За даними компанії, 20 серпня вантаж прибуде на перевантажувальний термінал в Переяславі. Звідти, напередодні Дня Незалежності, солодкі ягоди потраплять прямісінько до торговельних залів столичних супермаркетів торгової мережі «Сільпо».

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