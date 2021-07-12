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    Який фрукт захищає від раку та продовжує молодість

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    Персик виводить токсини з організму - Який фрукт захищає від раку та продовжує молодість
    Персик виводить токсини з організму

    Персики володіють корисними властивостями і сприяють довголіттю

    Персики мають багато чудових властивостей.

    Ці фрукти захищають від хвороб серця, раку і токсинів. Про це повідомляє Organic Facts.

    Знижує ризик раку

    Персики багаті фенольними та каротиноїдними сполуками, які мають протипухлинні та протиракові властивості. Інше дослідження, опубліковане в журналі клітинної біохімії, показує, що персик також допомагає в боротьбі з різними видами раку, такими як рак молочної залози, рак легенів і рак товстої кишки.

    Захищає серце

    Дослідники з Каліфорнійського університету виявили, що фенольні сполуки, присутні в шкірці і м’якоті персиків, допомагають підтримувати низький рівень холестерину. Це допомагає знизити ризик розвитку захворювань, пов’язаних з серцем, і підтримувати оптимальне здоров’я серцево-судинної системи.

    Виводить токсини

    Персики корисні для очищення організму – вони сприяють виведенню шкідливих токсинів із печінки і нирок.

    Продовжує молодість

    Персики є джерелом цинку. Експерт Рональд Клац, який вивчає питання довголіття і продовження молодості, говорить, що споживання багатих цинком продуктів сприяє виробленню антитіл і пригнічує пошкодження клітин, викликане вільними радикалами.

    Крім того, у персиках міститься велика кількість калію, вітаміну А, бета-каротину і вітаміну С (аскорбінова кислота).

    Він також є джерелом вітаміну Е (альфа-токоферолу), вітаміну К (філлохінону), вітаміну В1 (тіаміну), вітаміну В2 (рибофлавіну), вітаміну В3 (ніацину), вітаміну В6 і фолієвої кислоти.

    А також ці фрукти містять кальцій, магній, залізо, фосфор, цинк і мідь.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні рекордно знизилися ціни на популярний фрукт.

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    Теги: рак фрукти
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    Який фрукт захищає від раку та продовжує молодість