Не лише черешні. Експерт розповів про фрукт, ціна на який буде рекордною

Врожай плодів зменшився через несприятливі погодні умови

Урожай груші та черешні в Україні цього року буде рекордно низьким, За десять років такого дефіциту ще не було. Про це розповів голова Асоціації розвитку інтенсивного садівництва Черкащини Олександр Маценко, пише «Суспільне».

«Врожайність груші та черешні цьогоріч на Черкащині зменшилася удвічі. Врожай зменшився через несприятливі погодні умови. Зверху ніби черешні немає, а якщо підняти листя, вона буде там. Це канадські сорти, як піде град, захищає листя черешню», – коментує садівник.

За його словами, врожай черешні залежить від сорту, правильного догляду та погодних умов. Весняні приморозки зробили свою справу. Черешня вродила на Черкащині не всюди, тому цьогоріч ягода буде у дефіциті.

«Черешня – це продукт розкоші. У цілому по Черкащині та по Україні черешні буде мало: Південь, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області – черешні практично не має. За десять років такого дефіциту ще не було. Навіть у минулому році при -9°С була черешня. В цьому році менше черешні, але ціна на неї буде вища – приблизно 100−120 грн/кг», – наголошує Маценко.

Крім того, вартість груші теж буде зависокою: цьогоріч у регіоні вона вродила не всюди, тому вдосталь задовольнити споживчий ринок аграрії Черкащини не зможуть.

«Ціна на грушу буде рекордною. Якщо у нас була гуртова ціна на грушу 45 грн/кг, а в мережі була 70 грн/кг, то цьогоріч ціна буде вище. Із кожним роком клімат буде змінюватися й надалі, і морози, які будуть повертатися, будуть завдавати великої шкоди. Груші не вистачає не тільки в Україні, а й у Європі. Перша причина – медяниця, є такий шкідник, із ним дуже важко боротися. Приєднуються захворювання і все – груші немає, грушу корчують», – пояснює фермер.

Максим Маценко зауважив, що захворювання плодових дерев спричиняють кліматичні умови. Забагато дощів було, через це розвивалося чимало хвороб, такі як парша, кокомікоз, фітофтороз.

«Весняні заморозки та зливи пошкодили і цьогорічний врожай вишні, абрикоси та сливи. Найморозостійкіша культура – це вишня. А через морози вся вишня обсипалась. Урожайності в Черкаському районі не буде, буде трохи на західній Україні, в Уманському та Христинівському районах. По всій Черкаській області через морози обсипалась і слива, тому врожаю чекати не слід», – підсумовує Олександр Маценко.

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Нагадаємо, що в Україні подешевшала черешня. Якщо раніше ціни на ягоду били рекорд, що зараз вітчизняна коштує від 40 грн/кг, а імпортна – 120 грн /кг.

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