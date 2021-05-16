В Україні за місяць подорожчали продукти. Які саме

Є й ті продукти, що стали дешевше в ціні за місяць

Найбільше подорожчала соняшникова олія

Згідно з наданими даними, за місяць піднялися ціни на хліб від 20 до 40 копійок, залежно від сорту. Збільшилася також вартість круп. Кілограм гречки подорожчав за місяць на 1 гривню, манна крупа – на 20 копійок.

Про це повідомляють Comments з посиланням на сайт Держстату.

Що стосується м’яса, то тут теж ціни стали значно вище. Кілограм свинини в березні коштував 117,70 грн, а вже у квітні – 118,33 грн / кг. Птиця подорожчала приблизно на 30 копійок за 1 кг. Вартість 1 кг яловичини також піднялася майже на 2 гривні. На сьогодні її середня ціна по Україні становить 159,13 грн / кг. Куряче філе стало дорожче на 1,60 грн за 1 кг.

Тютюнові вироби також за місяць збільшилися в ціні. Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали майже на гривню. Середня їх вартість тепер складає 46,22 грн за пачку. Сигарети з фільтром медіум класу стали дорожче на 1,40 грн. Відтепер їх ціна – 54,28 грн. Пачка сигарет з фільтром преміумкласу подорожчала на 1 гривню і тепер коштує 61,47 грн. А сигарети без фільтра можна придбати за 41,48 грн, що більше майже на 1,40 грн, ніж було в березні.

Ціни на алкоголь також трохи змінилися. Наприклад, пиво вітчизняних марок подорожчало на 20 копійок. На сьогодні його середня вартість – 18,35 грн за 0,5 л. А ось столові вина вітчизняних марок стали дешевше на 1 копійку і тепер стоять 67,74 грн за 0,75 л.

Варто відзначити, що є й ті продукти, що стали дешевше в ціні за місяць. Десяток яєць подешевшав на 22 копійки. Середня вартість тепер складає 31,80 грн. Подешевшали та фрукти з овочами. Так, кілограм картоплі став дешевше на 25 копійок. Середня вартість – 11,92 грн. На 8 копійок знизилася ціна на 1 кг моркви та майже на 20 копійок на цибулю.

А найбільше подорожчала соняшникова олія. У березні її ціна становила 52,58 грн за 1 літр, а вже у квітні – 58,05 за 1 літр.

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