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    Експерти розповіли, через який час можна сідати за кермо після вживання алкоголю

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    Через який час можна сідати за кермо після вживання алкоголю - Експерти розповіли, через який час можна сідати за кермо після вживання алкоголю

    Через який час можна сідати за кермо після вживання алкоголю

    Фото з відкритих джерел

    Британські експерти дослідили, скільки часу потрібно, щоб протверезити після різних доз видів алкоголю

    Британська організація з безпеки дорожнього руху Road Respect склала список рекомендацій для автомобілістів щодо спиртних напоїв. В ньому експерти дали поради, скільки слід почекати після вживання алкоголю, перш ніж сідати за кермо.

    Звичайно, у всіх алкоголь виводиться по-різному, він залежить від статі, віку, метаболізму, ваги, типу вживаного напою, їжі, закуски, рівня стресу перед і під час вживання. Тому в даному дослідженні представлені середні результати, на які, втім, все ж є сенс орієнтуватися.

    Келих вина (13,5% алкоголю):

    • Один напій – 3,5 години;
    • Два напої – 7 годин;
    • Три напої – 10,5 години;
    • Чотири напої – 14 годин;
    • П’ять напоїв – 17,5 години.

    Чарка міцних напоїв (40-відсотковий спирт):

    • Один напій – 1,5 години;
    • Два напої – 3 години;
    • Три напої – 4,5 години;
    • Чотири напої – 6 годин
    • П’ять напоїв – 7,5 години.

    Келех пива, лагер (5-відсотковий алкоголь):

    • Один напій – 2,5 години;
    • Два напої – 5 годин;
    • Три напої – 7,5 години;
    • Чотири напої – 10 годин;
    • П’ять напоїв – 12,5 години.

    Однозначно, не варто сідати за кермо через пів години-годину навіть після однієї чарки міцного або одного келиха легкого алкоголю, оскільки для «вивітрювання» спирту потрібно значно більше часу, ніж може здатися.

    Нагадаємо, що в Україні у 2021 році зросли штрафи за порушення правил дорожнього руху. Найвищі штрафи – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Скільки доведеться заплатити за це порушення – дивиться за посиланням.

    Джерело: tsn.ua

    Теги: алкоголь ПДД
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