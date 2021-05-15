Експерти розповіли, через який час можна сідати за кермо після вживання алкоголю

Через який час можна сідати за кермо після вживання алкоголю

Британські експерти дослідили, скільки часу потрібно, щоб протверезити після різних доз видів алкоголю

Британська організація з безпеки дорожнього руху Road Respect склала список рекомендацій для автомобілістів щодо спиртних напоїв. В ньому експерти дали поради, скільки слід почекати після вживання алкоголю, перш ніж сідати за кермо.

Звичайно, у всіх алкоголь виводиться по-різному, він залежить від статі, віку, метаболізму, ваги, типу вживаного напою, їжі, закуски, рівня стресу перед і під час вживання. Тому в даному дослідженні представлені середні результати, на які, втім, все ж є сенс орієнтуватися.

Келих вина (13,5% алкоголю):

Один напій – 3,5 години;

Два напої – 7 годин;

Три напої – 10,5 години;

Чотири напої – 14 годин;

П’ять напоїв – 17,5 години.

Чарка міцних напоїв (40-відсотковий спирт):

Один напій – 1,5 години;

Два напої – 3 години;

Три напої – 4,5 години;

Чотири напої – 6 годин

П’ять напоїв – 7,5 години.

Келех пива, лагер (5-відсотковий алкоголь):

Один напій – 2,5 години;

Два напої – 5 годин;

Три напої – 7,5 години;

Чотири напої – 10 годин;

П’ять напоїв – 12,5 години.

Однозначно, не варто сідати за кермо через пів години-годину навіть після однієї чарки міцного або одного келиха легкого алкоголю, оскільки для «вивітрювання» спирту потрібно значно більше часу, ніж може здатися.

Нагадаємо, що в Україні у 2021 році зросли штрафи за порушення правил дорожнього руху. Найвищі штрафи – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Скільки доведеться заплатити за це порушення – дивиться за посиланням.

Джерело: tsn.ua