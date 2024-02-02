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В Україні запрацював Єдиний реєстр санкцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні запрацював Єдиний реєстр санкцій
Реєстр було створено за указом президента Володимира Зеленського
фото з відкритих джерел

Реєстр містить інформацію про 17 202 фізичних та юридичних осіб, які вважаються підсанкційними

З 1 лютого в Україні запрацював Єдиний державний реєстр санкцій. Його мета – надання громадянам актуальної та достовірної інформації про суб'єктів, щодо яких застосовано санкції. Про це повідомила Рада національної безпеки та оборони України.

Реєстр було створено за указом президента Володимира Зеленського. Наразі у ньому є інформація про 17 202 фізичних та юридичних осіб, які вважаються підсанкційними. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України.

«Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу», – повідомили в РНБО.

У реєстрі є інформація про:

  • підстави для застосування, змін або скасування санкцій; 
  • перелік санкцій, які застосовуються до кожної особи; 
  • органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування санкцій; 
  • перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, і відомості для їх ідентифікації; 
  • відомості про субʼєкта внесення пропозиції щодо застосування санкції; 
  • інші відомості, які будуть зазначені в положенні про Державний реєстр санкцій.

Зазначимо, що до створення цього реєстру основним джерелом інформації про санкції був сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій».

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Теги: санкції Володимир Зеленський РНБО

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