В Україні запрацював Єдиний реєстр санкцій
Реєстр містить інформацію про 17 202 фізичних та юридичних осіб, які вважаються підсанкційними
З 1 лютого в Україні запрацював Єдиний державний реєстр санкцій. Його мета – надання громадянам актуальної та достовірної інформації про суб'єктів, щодо яких застосовано санкції. Про це повідомила Рада національної безпеки та оборони України.
Реєстр було створено за указом президента Володимира Зеленського. Наразі у ньому є інформація про 17 202 фізичних та юридичних осіб, які вважаються підсанкційними. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України.
«Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу», – повідомили в РНБО.
У реєстрі є інформація про:
- підстави для застосування, змін або скасування санкцій;
- перелік санкцій, які застосовуються до кожної особи;
- органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування санкцій;
- перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, і відомості для їх ідентифікації;
- відомості про субʼєкта внесення пропозиції щодо застосування санкції;
- інші відомості, які будуть зазначені в положенні про Державний реєстр санкцій.
Зазначимо, що до створення цього реєстру основним джерелом інформації про санкції був сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій».
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