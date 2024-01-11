Крематорії відмовляються приймати росіян у бюджетних трунах

Керівництво крематорію пояснило своє рішення «плановим очищенням фільтрів» для печей

Санкт-Петербурзький крематорій у РФ перестав приймати труни з бюджетних матеріалів. Це може бути пов'язано з антиросійськими санкціями. Про це повідомляє видання The Insider.

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Санкт-Петербурзький крематорій обмежив приймання трун із деревно-волокнистої плити, ламінованої деревинно-стружкової плити та інших матеріалів із клеєм у складі.

Керівництво крематорію пояснило своє рішення «плановим очищенням фільтрів» для печей.

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Зазначається, що в РФ труни з цих матеріалів є найбільш ходовими і використовуються більш ніж у 80% випадків. Експерт у сфері ритуальних послуг Євген Козлов вважає, що крематорій зіткнувся з проблемами через санкції проти РФ.

На сайті Міської ритуальної служби Петербурга йдеться про те, що труни з деревно-волокнистої плити і ламінованої деревинно-стружкової плити не приймають, «як і раніше, відповідно до рекомендації ГОСТу».

Водночас учасники ритуального бізнесу розповідають, що фактично це обмеження до січня 2024 року не працювало.

У листопаді 2022 року ЗМІ повідомляли, що крематорій у Воронежі призупинив роботу через брак комплектуючих для чеської печі Tabo-CS внаслідок санкцій. Також видання пише, що в російських крематоріях здебільшого працюють з обладнанням із Чехії, а рідше з Німеччини та Угорщини.

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Нагадаємо, набула чинності повна заборона на прямий імпорт непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами із Росії до країн Європейського союзу.

Як стало відомо, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Натомість Кремль почали заявляти, що конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки».