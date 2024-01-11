США хочуть у Давосі підштовхнути Зеленського до більш чіткого плану війни – Bloomberg

США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе цього року

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна вдосконалила свій план боротьби з російським вторгненням, оскільки війна триває вже два роки. Очікується, що вони обговорять це питання з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це пише Bloomberg.

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Агентство зазначає, що цю тему з Зеленським, ймовірно, порушить на полях Давоса радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Американські чиновники найближчими тижнями продовжать наполягати на цій темі, щоб обговорити непублічні питання, повідомили виданню на умовах анонімності знайомі з плануванням люди.

Причиною обговорення цієї теми, за словами джерел Bloomberg, є тертя і проблеми, що останнім часом виникли між Вашингтоном та Києвом.

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«Зусилля Вашингтона є останньою ознакою тертя між Україною та її найважливішим союзником. Понад 110 мільярдів доларів європейської та американської допомоги Києву залишаються затриманими, а минулорічний контрнаступ України, який значною мірою підтримувався озброєнням і навчанням США та Європи, не зміг досягти значного прориву», – зазначає Bloomberg.

Крім того, офіційні особи у Вашингтоні стурбовані, що розбіжності між Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії.

«Представники країн Альянсу не втрачають надії на те, що допомога може бути надана вже наступного місяця, хоча у Вашингтоні поки що немає жодних ознак укладання угоди», – йдеться у повідомленні.

Співрозмовник видання зазначив, що українські військові наразі розробляють плани на 2024 рік, і розглядається повний спектр варіантів. Водночас у США хочуть визначити, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе цього року.

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Оскільки вирішальний прорив у найближчі місяці малоймовірний, союзники Києва зазначають, що вирішальне значення має розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через лінії оборони росіян.

Безумовно, зусиллям Києва досягти прогресу на фронті частково перешкоджає повільне постачання ключових озброєнь, таких як ракети великої дальності та винищувачі, а деякі держави-союзники не виконують узятих на себе зобов'язань з передачі Україні більшої кількості зброї та артилерійських боєприпасів.

Bloomberg зазначає, що українська протиповітряна оборона залежить від стабільних поставок західних союзників. Видання нагадало, що впродовж останніх тижнів Росія здійснила одні з найбільших ракетних обстрілів за весь період війни. Один із G7 зазначив, що президент Росії Володимир Путін може стати ще сміливішим після того, як у березні його формально переоберуть на новий термін.

Джерела видання також зазначили, що Сполучені Штати та їхні союзники у G7 також працюють з Україною над завершенням довгострокових двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки, які вони сподіваються укласти в лютому.

«Ми повинні знати, який їхній (України – ред.) план, і я впевнений, що адміністрація також наполягає на цьому. Вони не можуть чітко сказати, як виглядає перемога», – заявив у середу, 10 січня, сенатор-республіканець від штату Айова Джоні Ернст.

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США та Україна і раніше розходилися у поглядах на військову стратегію. Американські офіційні особи воліли б, щоб Україна зосередила минулорічний контрнаступ на концентрованих зусиллях з прориву російських ліній на півдні України, а не розтягувала свої ресурси на ширшому фронті.

Водночас офіційний Київ та деякі інші союзники вважають правильним підхід Сил оборони виснажити російські війська та перекрити їхню логістику, адже ЗСУ не мали прикриття з повітря, та їм було б важче реалізовувати контрнаступ через втрати особового складу.

Як повідомлялося, минулого місяця Україна, її союзниками по G7 і представниками країн Глобального півдня провели секретну зустріч. Київ хотів заручитися підтримкою своїх умов для проведення мирних переговорів з Росією.

Відомо, що наступного тижня президент України Володимир Зеленський планує відвідати Швейцарію та взяти участь у міжнародному форумі у Давосі.