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Федоров закликав українців збирати FPV-дрони вдома

Надія Карбунар
glavcom.ua
Федоров закликав українців збирати FPV-дрони вдома
Щоб зібрати дрон, необхідно пройти спеціальний інженерний курс
фото з відкритих джерел

FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook

«Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них – проєкт «Народний дрон» від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон.

Під час навчання отримаєте доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.

Збираєте FPV – надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний – дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне», – написав Федоров.

Міністр зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.

«FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Долучайтеся до проєкту – і будьте залученими до перемоги», – закликав він.

Раніше міністр Федоров пояснив, чи вдасться Україні виробити мільйон БпЛА за рік. 

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

Як повідомлялося, українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

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Теги: міністр українці навчання безпілотник Михайло Федоров місцева влада гроші Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент влада

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