Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія отримає з Тайваню верстати для виробництва зброї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія отримає з Тайваню верстати для виробництва зброї
Верстати потрапляють до Росії через треті країни, переважно через Туреччину
малюнок: The Insider

Попри санкції компанії Тайваню продають РФ обладнання для військової промисловості

Російська військова промисловість отримує верстати для виробництва зброї з Тайваню, попри запроваджені Тайбеєм санкції. Про це йдеться у спільному розслідуванні тайванського видання The Reporter та російського The Insider.

Після повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії запроваджені західні санкції, до багатьох із них приєднався й Тайвань, один із найбільших у світі виробників електроніки та мікрочипів.

Проте Тайвань далі постачає до Росії верстати для металообробки, що використовуються у військовій промисловості, йдеться у спільному розслідуванні. Попри те, що влада острова заборонила такі поставки, верстати потрапляють до Росії через треті країни, переважно через Туреччину.

Перепродаж приносить виробникам та посередникам високий прибуток, випливає з матеріалів. Редакція The Reporter виявила, як верстат вартістю у посередників у третіх країнах від $60 тис. до $180 тис. продали російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки «Корпорація «Комета» в Москві вже за мільйон доларів.

Видання наводить розповідь анонімного співробітника промислової асоціації Тайваню, який побував на виставці обладнання в континентальному Китаї у 2023 році. На тлі низького попиту з боку Китаю на виставці переважали російські покупці, готові купувати верстати на місці та за готівку.

Як повідомлялося, минулого року Росія імпортувала американських та європейських мікросхем на $1,7 млрд, незважаючи на санкції, які мали б перешкодити Путіну заволодіти технологіями, що використовуються для ведення війни в Україні. Про це Bloomberg стало відомо із засекречених даних російської митної служби.

Теги: Тайвань зброя росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США скликають Радбез ООН через постачання північнокорейських ракет Росії
США скликають Радбез ООН через постачання північнокорейських ракет Росії
5 сiчня, 04:50
Російські ЗМІ намагаються уникнути загострення відносин між РФ та Індією: аналіз ISW
Російські ЗМІ намагаються уникнути загострення відносин між РФ та Індією: аналіз ISW
6 сiчня, 07:51
Як відомо, 12 пакет санкцій ЄС передбачає заборону на імпорт російського чавуну та DRI, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки
Україна замістить російську металопродукцію, якщо ЄС посилить санкції – глава Федерації металургів
2 сiчня, 12:52
Виробники напівпровідників та інтегральних схем заявляють, що повністю дотримуються санкційних вимог
Росія торік придбала західних чипів на понад $1 млрд – Bloomberg
25 сiчня, 20:35
Британські аналітики констатували, що з 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні
Росіяни змінили характер далекобійних ударів по Україні – британська розвідка
3 сiчня, 13:39
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
12 сiчня, 15:23
Президент у Давосі проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО
Зеленський прибув до Швейцарії: церемонія зустрічі (відео)
15 сiчня, 17:20
Діяльністю російських олігархів на Кіпрі зацікавилося Федеральне бюро розслідувань США
Російські компанії втікають із Кіпру через санкції
18 сiчня, 08:13
ЄС планує ввести на алюміній країни-агресора
Євросоюз має намір вдарити по російській енергетиці новими санкціями – Politico
23 сiчня, 13:14

Економіка

Росія отримає з Тайваню верстати для виробництва зброї
Росія отримає з Тайваню верстати для виробництва зброї
Данія спрямує $8,5 млн на протидію корупції в Україні
Данія спрямує $8,5 млн на протидію корупції в Україні
Євросоюз готується припинити транзит російського газу через Україну – Bloomberg
Євросоюз готується припинити транзит російського газу через Україну – Bloomberg
Кім Чен Ин визнав, що не може впоратись із економікою у КНДР
Кім Чен Ин визнав, що не може впоратись із економікою у КНДР
Західний аналітик викрив брехню Путіна про стан російської економіки
Західний аналітик викрив брехню Путіна про стан російської економіки
Росія обходить санкції? Більшість мікросхем у зброї мають західне походження – Bloomberg
Росія обходить санкції? Більшість мікросхем у зброї мають західне походження – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
21K
Виплачував «бойові» доньці командира: на Рівненщині викрито схему
19K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
16K
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк
15K
Архімандрит Кирило Говорун: У РПЦ може з’явитися свій Пригожин
13K
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ

Новини

Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Вчора, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Вчора, 13:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua