Росія отримає з Тайваню верстати для виробництва зброї
Попри санкції компанії Тайваню продають РФ обладнання для військової промисловості
Російська військова промисловість отримує верстати для виробництва зброї з Тайваню, попри запроваджені Тайбеєм санкції. Про це йдеться у спільному розслідуванні тайванського видання The Reporter та російського The Insider.
Після повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії запроваджені західні санкції, до багатьох із них приєднався й Тайвань, один із найбільших у світі виробників електроніки та мікрочипів.
Проте Тайвань далі постачає до Росії верстати для металообробки, що використовуються у військовій промисловості, йдеться у спільному розслідуванні. Попри те, що влада острова заборонила такі поставки, верстати потрапляють до Росії через треті країни, переважно через Туреччину.
Перепродаж приносить виробникам та посередникам високий прибуток, випливає з матеріалів. Редакція The Reporter виявила, як верстат вартістю у посередників у третіх країнах від $60 тис. до $180 тис. продали російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки «Корпорація «Комета» в Москві вже за мільйон доларів.
Видання наводить розповідь анонімного співробітника промислової асоціації Тайваню, який побував на виставці обладнання в континентальному Китаї у 2023 році. На тлі низького попиту з боку Китаю на виставці переважали російські покупці, готові купувати верстати на місці та за готівку.
Як повідомлялося, минулого року Росія імпортувала американських та європейських мікросхем на $1,7 млрд, незважаючи на санкції, які мали б перешкодити Путіну заволодіти технологіями, що використовуються для ведення війни в Україні. Про це Bloomberg стало відомо із засекречених даних російської митної служби.
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