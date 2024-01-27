Росія отримає з Тайваню верстати для виробництва зброї

Верстати потрапляють до Росії через треті країни, переважно через Туреччину

Попри санкції компанії Тайваню продають РФ обладнання для військової промисловості

Російська військова промисловість отримує верстати для виробництва зброї з Тайваню, попри запроваджені Тайбеєм санкції. Про це йдеться у спільному розслідуванні тайванського видання The Reporter та російського The Insider.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії запроваджені західні санкції, до багатьох із них приєднався й Тайвань, один із найбільших у світі виробників електроніки та мікрочипів.

Проте Тайвань далі постачає до Росії верстати для металообробки, що використовуються у військовій промисловості, йдеться у спільному розслідуванні. Попри те, що влада острова заборонила такі поставки, верстати потрапляють до Росії через треті країни, переважно через Туреччину.

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Перепродаж приносить виробникам та посередникам високий прибуток, випливає з матеріалів. Редакція The Reporter виявила, як верстат вартістю у посередників у третіх країнах від $60 тис. до $180 тис. продали російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки «Корпорація «Комета» в Москві вже за мільйон доларів.

Видання наводить розповідь анонімного співробітника промислової асоціації Тайваню, який побував на виставці обладнання в континентальному Китаї у 2023 році. На тлі низького попиту з боку Китаю на виставці переважали російські покупці, готові купувати верстати на місці та за готівку.

Як повідомлялося, минулого року Росія імпортувала американських та європейських мікросхем на $1,7 млрд, незважаючи на санкції, які мали б перешкодити Путіну заволодіти технологіями, що використовуються для ведення війни в Україні. Про це Bloomberg стало відомо із засекречених даних російської митної служби.