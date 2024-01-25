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Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки
24 січня президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом
фото: Офіс Президента

Німеччина хоче найближчим часом укласти безпекову угоду з Україною

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань. Про це йдеться на сайті федерального уряду ФРН.

Йдеться про угоду щодо безпекових зобов’язань відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року.

Шольц запевнив Україну в незмінній і непохитній солідарності Німеччини проти російської агресії. Він продовжуватиме підтримувати Україну у військовій сфері в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами. 

Як пише tagesschau.de, 24 січня на пресконференції зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні Шольц заявив, що Німеччина хоче найближчим часом укласти безпекову угоду з Україною. Канцлер очікує, що угода про безпеку між Німеччиною та Україною буде укладена найближчим часом.

Шольц підтвердив, що перебуває в інтенсивному обміні думками з президентом України. Канцлер Німеччини додав, що під час телефонної розмови із Зеленським 24 січня велику роль відігравало питання «безпекового партнерства», інтенсивна підготовка якого ведеться обома державами.

«Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо. У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів», – сказав Шольц.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Під час розмови йшлося про посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки. Ще однією темою стало питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу. Крім того, Зеленський із Шольцом обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі.

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Теги: Німеччина Володимир Зеленський президент Олаф Шольц переговори

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