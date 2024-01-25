Україна й Німеччина близькі до укладання угоди про гарантії безпеки

Німеччина хоче найближчим часом укласти безпекову угоду з Україною

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань. Про це йдеться на сайті федерального уряду ФРН.

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Йдеться про угоду щодо безпекових зобов’язань відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року.

Шольц запевнив Україну в незмінній і непохитній солідарності Німеччини проти російської агресії. Він продовжуватиме підтримувати Україну у військовій сфері в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами.

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Як пише tagesschau.de, 24 січня на пресконференції зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні Шольц заявив, що Німеччина хоче найближчим часом укласти безпекову угоду з Україною. Канцлер очікує, що угода про безпеку між Німеччиною та Україною буде укладена найближчим часом.

Шольц підтвердив, що перебуває в інтенсивному обміні думками з президентом України. Канцлер Німеччини додав, що під час телефонної розмови із Зеленським 24 січня велику роль відігравало питання «безпекового партнерства», інтенсивна підготовка якого ведеться обома державами.

«Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо. У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів», – сказав Шольц.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Під час розмови йшлося про посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки. Ще однією темою стало питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу. Крім того, Зеленський із Шольцом обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі.