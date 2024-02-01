ЄС не зможе віддати Україні прибуток від російських активів за 2023 рік – FT

Європейська комісія готує законодавство, щоб фактично конфіскувати прибутки РФ, які мають передати Україні

У 2023 році міжнародний депозитарій Euroclear отримав близько 4,4 млрд євро відсоткових доходів від російських активів, які заморожені через санкції. Про це повідомляє Financial Times.

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Як зазначає видання, що загальний чистий процентний дохід депозитарію у 2023 році склав 5,5 млрд євро. З них 4,4 млрд євро припадає на відсотки, пов'язані з підсанкційними активами РФ.

Чиновники ЄС розглядають способи використання отриманих від Euroclear доходів шляхом реінвестування залишків готівки, для підтримки України Зокрема днями країни ЄС одноголосно схвалили нові правила, які направлені на полегшення цих дій.

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Однак законодавство не буде застосовуватися заднім числом до надходжень з 2023 року, а лише до тих, які накопичені після того, як нові правила набудуть чинності в найближчі тижні. Це означає, що доходи Euroclear у 2023 році у розмірі 4,4 млрд євро, ймовірно, не будуть відкладені для України.

Європейська комісія готує подальше законодавство, щоб фактично конфіскувати прибутки, які будуть відкладені, а потім передавати їх до фонду для України. Уряд Німеччини заявив, що вважає правильним підходом арешт надприбутків Euroclear, тоді як загальний арешт основних активів може мати значні наслідки для євро.

А ось США наполягають на повному арешті суверенних активів Росії, а не лише прибутків у Euroclear, однак партнери США у G7 ставляться скептично до цієї думки.

Нагадаємо, у суботу, 3 лютого Єврокомісія розпочне обговорення з країнами-членами Євросоюзу деталей 13-го пакету санкцій проти Росії.

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Як повідомлялося, попри жорсткі міжнародні санкції, спрямовані на ізоляцію російської фінансової системи як покарання за повномасштабне вторгнення в Україну, у 2023 році російські банки заробили 3,3 трлн рублів ($37 млрд), що приблизно в 16 разів більше, ніж у попередньому році.

До слова, до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн.