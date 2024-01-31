ГУР повідомило, чи передали Україні полонених, обмін яких зірвався 24 січня

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулось вже 50 обмінів полоненими

Під час сьогоднішнього обміну вдалось повернути 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів

Людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але зірвався через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули. Про це у коментарі «Голосу Америки» розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Зазначимо, що сьогодні, 31 січня, Україна під час масштабного обміну полоненими Україна повернула додому 207 своїх громадян. Володимир Зеленський повідомив, що серед усіх звільнених полонених, майже половина – захисники Маріуполя.

В Україну під час цього обміну вдалось повернути 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.

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За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це вже 50-ий обмін полоненими.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими повинен був відбутись 24 січня. Проте він зірвався через падіння у Корочанському районі Бєлгородської області Росії військово-транспортного літака Іл-76. У Міноборони Російської Федерації тоді заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Генеральний штаб Збройних сил України зробив заяву щодо падіння російського літака. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

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Згодом у мережі з'явився момент падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області.

Як повідомлялося, Дмитро Лубінець заявив, що в оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше.