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ГУР повідомило, чи передали Україні полонених, обмін яких зірвався 24 січня

Христина Петренко
glavcom.ua
ГУР повідомило, чи передали Україні полонених, обмін яких зірвався 24 січня
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулось вже 50 обмінів полоненими
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Під час сьогоднішнього обміну вдалось повернути 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів

Людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але зірвався через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули. Про це у коментарі «Голосу Америки» розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Зазначимо, що сьогодні, 31 січня, Україна під час масштабного обміну полоненими Україна повернула додому 207 своїх громадян. Володимир Зеленський повідомив, що серед усіх звільнених полонених, майже половина – захисники Маріуполя.

В Україну під час цього обміну вдалось повернути 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів. 

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це вже 50-ий обмін полоненими.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими повинен був відбутись 24 січня. Проте він зірвався через падіння у Корочанському районі Бєлгородської області Росії військово-транспортного літака Іл-76. У Міноборони Російської Федерації тоді заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Генеральний штаб Збройних сил України зробив заяву щодо падіння російського літака. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області. 

Згодом у мережі з'явився момент падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області.

Як повідомлялося, Дмитро Лубінець заявив, що в оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше.

Читайте також: Операція «Іл-76». Хронологія повідомлень російської пропаганди
Теги: обмін Україна Володимир Зеленський обмін полоненими Міноборони

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