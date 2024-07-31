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В Україні зареєстровано географічний бренд «Херсонський кавун»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Україні зареєстровано географічний бренд «Херсонський кавун»
Географічну назву носитимуть баштанні, вирощені на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонщини
фото з відкритих джерел

Географічне зазначення надає виробникам додаткові переваги, підвищуючи їх конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове українське географічне зазначення товару – «Херсонський кавун». Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Географічну назву носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області.

«Реєстрація Херсонського кавуна як географічного зазначення є важливою подією для нашого аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів», – йдеться в повідомленні.

За українським законодавством, яке є синхронізованим з європейськими вимогами, географічним зазначенням є найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певної географічної території та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим місцем походження. До того ж належність товару до ареалу географічного зазначення повинна містити хоча б один з етапів виробництва на визначеній географічній території.

У Мінекономіки нагадали, що географічне зазначення надає виробникам додаткові переваги, підвищуючи їх конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках.

Місцеві громади отримають додаткові податкові надходження, що сприятиме економічному розвитку регіону. Для споживачів це гарантія високої якості та безпеки продукції.

У Міністерстві економіки нагадують, що у реєстрі є інші українські географічні зазначення, наприклад «Мелітопольська черешня», «Кролевецькі рушники», «Петриківський розпис», «Закарпатське вино», «Гуцульська бриндзя».

Нагадаємо, цьогоріч площі під кавунами на Херсонщині збільшили в п'ять разів порівняно з 2023 роком.

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Теги: реєстрація Мінекономіки

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