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Українці отримуватимуть вищі зарплати? Прогноз Мінекономіки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українці отримуватимуть вищі зарплати? Прогноз Мінекономіки
У відомстві скоригували очікування щодо змін у розмірі зарплати протягом цього року
фото з відкритих джерел

Середня заплата в Україні буде 20 тис. грн

Міністерство економіки України переглянуло свої прогнози щодо економічної ситуації в країні на 2024 рік, покращивши очікування щодо зростання зарплат та зниження інфляції.

Згідно з новими даними, середня зарплата в Україні очікується на рівні 20 581 гривні, що дещо нижче попереднього прогнозу (21 809 гривень). Проте зниження очікуваної середньої  зарплати компенсується суттєвим покращенням прогнозу щодо інфляції. Про це повідомляє Мінекономіки.

Замість очікуваних 8,5% середньорічного зростання цін, Мінекономіки прогнозує збільшення лише на 5,4%. З грудня по грудень інфляція очікується на рівні 7,9%, що також нижче попереднього прогнозу (9,7%).

Таким чином, попри незначне зниження очікуваної середньої зарплати, реальне зростання доходів українців може виявитися вищим, ніж прогнозувалося раніше, завдяки нижчій інфляції. Це позитивна новина для громадян, оскільки означає збереження купівельної спроможності їхніх доходів.

Покращення прогнозів Мінекономіки можна пояснити кількома факторами, зокрема стабілізацією економічної ситуації в країні, зростанням експорту та збільшенням внутрішнього попиту.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 тисяч гривень, що також сприяє підвищенню середньої зарплати та покращенню добробуту населення.
 
Як повідомлялося, під час саміту НАТО, який проходить у Вашингтоні впродовж 9–11 липня, усі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання

Також відомо, що країни НАТО нададуть понад $7 млн доларів для підтримки жінок у ЗСУ. На ці кошти закуплять понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження. Про це на прийомі після круглого столу НАТО «Жінки, мир, безпека» заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Міноборони України.

До слова, нині триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: інфляція зарплата Мінекономіки населення

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