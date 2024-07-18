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Стало відомо, скільки підприємств і організацій Мінекономіки визнало критично важливими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки підприємств і організацій Мінекономіки визнало критично важливими
Підприємства, які держава визнала критично важливими, можуть забронювати працівників від мобілізації
фото з відкритих джерел

Єдиний перелік критично важливих підприємств ще формується

Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій. Про це повідомив в інтервʼю Forbes заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Підприємства, які держава визнала критично важливими, можуть забронювати працівників від мобілізації. За словами Кіндратіва, статус критично важливого підприємство отримує на рік. 

Наразі Єдиний перелік критично важливих підприємств ще формується і цей процес курує Мінцифри. Компанії, які ще не мають статусу критично важливих можуть подати заявку до міністерства на його отримання. 

Як зазначив заступник міністра, Мінекономіки проводить засідання відповідної комісії з визначення критичної важливості щосереди, на кожному розглядається не менше 20 заяв. Відповідь щодо статусу компанія отримує протягом 10 днів.

Зокрема, відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню, має становити 50% від кількості військовозобовʼязаних підприємства, установи та організації.

Отримати бронь наразі можуть лише працівники критично важливих для економіки підприємств. Для цього компаніям потрібно відповідати трьом з семи критеріїв, що прописані у постанові Кабміну №76.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тис. записів.

До слова, Міністерство оборони працює над створенням послуги «єБронювання». Вона найближчим часом стане доступною для підприємств.

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Теги: Мінекономіки бронювання від мобілізації бізнес мобілізація

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