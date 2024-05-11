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Цьогоріч суттєво збільшиться кількість херсонський кавунів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Цьогоріч суттєво збільшиться кількість херсонський кавунів
Нині 47% полів Херсонщини – сапери обстежили і розмінували
фото з відкритих джерел

Загальна посівна площа сільськогосподарських культур на Херсонщині буде у межах 153 тис. гектарів

Цьогоріч площі під кавунами на Херсонщині збільшили в п'ять разів порівняно з 2023 роком. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

«Фермери вже посіяли озимі, ярові зернові та зернобобові культури. Висадили картоплю та овочеві культури. Херсонських кавунів цього року буде впʼятеро більше», – йдеться у повідомленні.

Бутрій зазначив, що загальна посівна площа сільськогосподарських культур на Херсонщині буде у межах 153 тисяч гектарів. Найбільше очікується соняшнику – 52 тис. гектарів.

«Тривають роботи з розмінування. Нині 47% полів – сапери обстежили і розмінували. Ще близько 270 тисяч гектарів – потенційно засмічені російською вибухівкою», – заявив перший заступник начальника Херсонської ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти примусово виселяють жителів трьох населених пунктів лівобережжя Херсонської області. Йдеться про Голу Пристань, Кохани та Гладківка, повідомляє Центр національного спротиву.

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Теги: Херсон Херсонщина фрукти Україна війна

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