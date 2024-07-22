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Кадровий дефіцит. Для росту економіки Україні бракує мільйонів працівників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кадровий дефіцит. Для росту економіки Україні бракує мільйонів працівників
Керівництво Мінекономіки зустрілося з представниками місії МВФ в Україні
фото: Мінекономіки

Якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 млн працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 млн

Щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%. Україні потрібно ще 4,5 мільйона працівників. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Під час зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) посадовиця повідомила, що через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття. Якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 млн працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 млн офіційно працевлаштованих.

«За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково», – зазначила Бережна.

Водночас, як стверджує перший заступник міністра Олексій Соболев, за підсумками шести місяців ВВП зросло на 4,1%, а зростання за підсумками року очікується на рівні 3,5%.

«Що стосується прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, то базовий сценарій, затверджений нещодавно урядом, враховує як безпекові фактори, так і інші чинники, частина яких випливає із безпекової ситуації», – сказав Соболев.

Нагадаємо, що провідне світове бізнес-видання Bloomberg присвятило статтю дефіциту робочої сили, який починає відчуватися в Україні. За його оцінкою, цей дефіцит матиме ефект доміно – спочатку підприємства скоротять виробництво, а далі втрати відчує вся економіка України.

До слова, заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак вважає: щоб вирішити проблему з дефіцитом людей на ринку праці, Україна має працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та працездатних інвалідів. 

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Теги: праця Мінекономіки робота

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