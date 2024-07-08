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Уряд дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони
Кабмін розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель
фото з відкритих джерел

Відтепер закупівлі за нагальною потребою зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу

Уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель: підвищили безпеку учасників торгів, зменшили можливості для зловживань замовників та розширили перелік підстав для закупівель без відкритих торгів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кабмін розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. 

Відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, Вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі «Укрзалізниці», які спрямовані на ремонти та відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу.

Крім того, задля безпеки замовників, постачальників та виконавців, замовникам дозволили не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише, наприклад, район чи область. Це ускладнить пошук його місцезнаходження для ворога.

«Ми внесли низку змін, які за необхідності мають захистити від ворога інформацію про місцезнаходження підприємств-виконавців та постачальників. Крім того, закупівлі замовників для нагальних оборонних потреб за рахунок місцевих та інших публічних бюджетів, буде проводитись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу. Такі договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану», – розповіла заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Також уряд зобов'язав замовників формувати перелік документів, які подаються учасником процедури закупівлі, у вигляді двох окремих додатків до тендерної документації. 

«Раніше такі вимоги могли бути у будь-якій частині тендерної документації й учасникам торгів було складно їх знайти. Такі зміни унеможливлять зловживання щодо вимог до документації з боку замовників, сприятимуть добросовісній конкуренції серед учасників процедури закупівлі та покращать ефективність проведення закупівель», – розповіли в міністерстві. 

Крім того, замовники отримали право закуповувати товари у країн-партнерів, з якими Україна уклала угоди про вільні державні закупівлі без нижньої межі.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році в Міноборони витратили понад 54 млн грн на 153 тис.  армійських пластикових фляг для ЗСУ з Китаю. Це втричі дорожче за ринкові ціни. Також ЗМІ оприлюднили дані про закупівлі продуктів для ЗСУ.

До слова, начальник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління отримав підозру через привласнення понад 10 млн грн, які було виділено на оборону.

Читайте також: «Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні 
Теги: держзакупівлі уряд Мінекономіки ЗСУ ProZorro тендер

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