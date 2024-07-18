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Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих
фото з відкритих джерел

Наразі заброньовано близько 800 тис. людей

Близько 1,2 млн українців вдасться забронювати для забезпечення військових потреб. Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів в інтервʼю Forbes.

Наразі заброньовано близько 800 тис. людей, тому, за словами Кіндратіва, є ще певний запас.

Зокрема, скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки. Критерії таких підприємств визначені у постанові №76. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації.

Натомість забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій.

Раніше стало відомо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тис. записів.

До слова, Міністерство оборони працює над створенням послуги «єБронювання». Вона найближчим часом стане доступною для підприємств.

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Теги: бронювання від мобілізації мобілізація Мінекономіки українці

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