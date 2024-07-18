Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації

Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих

Наразі заброньовано близько 800 тис. людей

Близько 1,2 млн українців вдасться забронювати для забезпечення військових потреб. Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів в інтервʼю Forbes.

Наразі заброньовано близько 800 тис. людей, тому, за словами Кіндратіва, є ще певний запас.

Зокрема, скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки. Критерії таких підприємств визначені у постанові №76. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації.

Натомість забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій.

Раніше стало відомо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тис. записів.

До слова, Міністерство оборони працює над створенням послуги «єБронювання». Вона найближчим часом стане доступною для підприємств.