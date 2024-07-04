Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чехія взялась за перевірку українських біженців: хто може втратити пільги

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чехія взялась за перевірку українських біженців: хто може втратити пільги
Українцям рекомендують ретельніше ставитись до правил проживання у Чехії
фото із відкритих джерел

З осени у Чехії набудуть чинності нові правила надання житла для біженців

Чеська поліція розпочала перевірку місця проживання українських біженців через збільшення випадків надання фіктивних даних, що може призвести до втрати можливості отримувати фінансову підтримку. Про це пише blesk.cz.

З 1 вересня у Чехії набудуть чинності нові правила надання житла для біженців. Українцям рекомендують надавати актуальну інформацію про своє проживання, щоб уникнути проблем із законом та забезпечити доступ до необхідної допомоги.

Вони зобов'язують українців, які отримали тимчасовий захист, надавати інформацію про своє актуальне місце проживання. Раніше поліція обмежувалася перевіркою документів з фальсифікації, але тепер правоохоронці почали проводити фактичні візити за вказаними адресами. Якщо особа не проживає за вказаною адресою, надана інформація вважається неправдивою, що може мати серйозні наслідки.

Неправдива інформація про місце проживання може призвести до втрати можливості отримати фінансову підтримку від чеської держави. Це особливо критично для українських біженців, оскільки Чехія входить до топ-3 країн за кількістю українців. Термін дії тимчасового захисту для біженців у цій країні було продовжено до 4 березня 2026 року , тому питання коректності даних є надзвичайно важливим.

Як зазначив керівник празького департаменту поліції у справах іноземців, лише за перше півріччя 2024 року виявлено, що 1449 осіб, яким надано тимчасовий захист, не перебувають або ніколи не перебували за вказаною адресою. У 2023 році в Празі загалом було виявлено таких 7888 осіб. У всіх випадках поліція запропонувала Департаменту притулку та міграційній політиці МВС ЧР скасувати дані про проживання.

Раніше чеський уряд ухвалив зміни до законопроєкту Lex Ukrajina, який визначає варіанти подальшого перебування в країні українських біженців. Згідно з законопроєктом, тимчасовий захист для українців продовжено ще на рік, до березня 2026 року. Процедура оновлення візи буде така сама, як раніше: спочатку електронна реєстрація, потім особистий візит до відділення МВС.  українцям запропонують перейти на довгострокове проживання (dlouhodobý pobyt). Дозвіл надаватиметься на 5 років.

Читайте також: Українські біженці суттєво поповнили скарбницю Чехії: офіційні цифри
Теги: Чехія українці житло реєстрація біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиний спосіб знизити ризики – збільшити контингент США на східних кордонах блоку до розміру часів холодної війни 
Чи наважиться Захід на ескалацію заради деескалації
4 червня, 15:30
Під час дії воєнного стану призовників до 25 років не може бути направлено на ВЛК
Кабмін визначив, яким двом категоріям людей не потрібно проходити ВЛК
13 червня, 19:29
Громадські активісти критикують рішення влади
Напередодні Олімпійських ігор з Парижа виселено понад 12 тис. безпритульних
5 червня, 07:25
Думка про біженців у Польщі трансформувалась
Поляки змінили ставлення до українських біженців: дані дослідження
8 червня, 09:30
Лось погарцював російським містом і втік у ліс
Лось атакував літню жінку посеред спального району уральського міста
8 червня, 18:21
Ухилянти-невдахи, затримані прикордонниками при спробі перетину державного кордону України
«Качають біцепси у «спортлайфах». Легендарний боєць пояснив ухилянтам, як їм пощастило з Батьківщиною
21 червня, 16:43
Німеччина продовжує виплати для біженців з України
Німецькі політики закликають скасувати пільги українським біженцям – The Guardian
20 червня, 13:48
На думку експерта, у цифровій ері, у якій ми живемо, повністю втратити всі документи неможливо і можна знайти якісь докази, що людина є власником відповідного житла
Якщо втрачені документи. Нардеп розповів, як довести приналежність житла під час війни
27 червня, 07:00
Власники квартири зауважують, що об‘єкт вже здається в подобову оренду та користується попитом
Понад $3 тис. за кв. м: у Києві продається квартира за шокуючу ціну
2 липня, 20:00

Соціум

Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
Німеччина відмовила двійнику Зеленського у статусі біженця
Чехія взялась за перевірку українських біженців: хто може втратити пільги
Чехія взялась за перевірку українських біженців: хто може втратити пільги
Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським
Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським
Чеського добровольця, який воював у лавах ЗСУ, звинувачено у мародерстві
Чеського добровольця, який воював у лавах ЗСУ, звинувачено у мародерстві
У США стався вибух на оборонному підприємстві: є поранені
У США стався вибух на оборонному підприємстві: є поранені
Російський мільярдер поскаржився на «тотальні» санкції та закликав торгувати з Африкою
Російський мільярдер поскаржився на «тотальні» санкції та закликав торгувати з Африкою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
38K
У Києві пролунали вибухи
18K
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
16K
Росія висилає румунського дипломата
9302
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті
6575
Скільки м’яса має бути в ковбасі і чи можна їсти «дитячі» сосиски дітям. Відповідь доктора технічних наук

Новини

Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Сьогодні, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Вчора, 21:07
Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Вчора, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Вчора, 19:26

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua