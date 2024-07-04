Чехія взялась за перевірку українських біженців: хто може втратити пільги

З осени у Чехії набудуть чинності нові правила надання житла для біженців

Чеська поліція розпочала перевірку місця проживання українських біженців через збільшення випадків надання фіктивних даних, що може призвести до втрати можливості отримувати фінансову підтримку. Про це пише blesk.cz.

З 1 вересня у Чехії набудуть чинності нові правила надання житла для біженців. Українцям рекомендують надавати актуальну інформацію про своє проживання, щоб уникнути проблем із законом та забезпечити доступ до необхідної допомоги.

Вони зобов'язують українців, які отримали тимчасовий захист, надавати інформацію про своє актуальне місце проживання. Раніше поліція обмежувалася перевіркою документів з фальсифікації, але тепер правоохоронці почали проводити фактичні візити за вказаними адресами. Якщо особа не проживає за вказаною адресою, надана інформація вважається неправдивою, що може мати серйозні наслідки.

Неправдива інформація про місце проживання може призвести до втрати можливості отримати фінансову підтримку від чеської держави. Це особливо критично для українських біженців, оскільки Чехія входить до топ-3 країн за кількістю українців. Термін дії тимчасового захисту для біженців у цій країні було продовжено до 4 березня 2026 року , тому питання коректності даних є надзвичайно важливим.

Як зазначив керівник празького департаменту поліції у справах іноземців, лише за перше півріччя 2024 року виявлено, що 1449 осіб, яким надано тимчасовий захист, не перебувають або ніколи не перебували за вказаною адресою. У 2023 році в Празі загалом було виявлено таких 7888 осіб. У всіх випадках поліція запропонувала Департаменту притулку та міграційній політиці МВС ЧР скасувати дані про проживання.

Раніше чеський уряд ухвалив зміни до законопроєкту Lex Ukrajina, який визначає варіанти подальшого перебування в країні українських біженців. Згідно з законопроєктом, тимчасовий захист для українців продовжено ще на рік, до березня 2026 року. Процедура оновлення візи буде така сама, як раніше: спочатку електронна реєстрація, потім особистий візит до відділення МВС. українцям запропонують перейти на довгострокове проживання (dlouhodobý pobyt). Дозвіл надаватиметься на 5 років.