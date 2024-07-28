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Скількох співробітників забронював бізнес у «Дії»: офіційні дані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скількох співробітників забронював бізнес у «Дії»: офіційні дані
Послуга електронного бронювання в «Дії» стала доступною з 17 липня
фото: «Дія»

Підприємці активно користуються послугою електронного бронювання

Українські критично важливі підприємства вже забронювали 76 тисяч співробітників через портал «Дія». Про це повідомила перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Посадовиця нагадала, послуга електронного бронювання в «Дії» стала доступною з 17 липня 2024 року.

«На сьогодні через платформу «Дія» забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони», – написала Свириденко.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

До слова, у застосунку «Резерв+» зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. 

Як відомо, Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Читайте також: Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Теги: Мінекономіки мобілізація військовозобов'язаний Дія бронювання від мобілізації

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